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رسميا.. روسيا تدرج أمريكا والتشيك ضمن قائمة الدول غير الصديقة

السبت 15/مايو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
وكالات
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صنفت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ضمن الدول غير الصديقة، في خطوة تأتي على وقع التوتر بين موسكو والغرب.

وأفاد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه لن يسمح لسفارة براغ بتوظيف أكثر من 19 مواطنا روسيا، بينما لن يسمح لسفارة واشنطن بتوظيف أي مواطن روسي.

وأضاف بيسكوف، أن موسكو مستعدة مع ذلك للحوار، مشددا على أن قائمة روسيا للدول "غير الصديقة" لا تضم سوى بلدين.

وتردت العلاقات الروسية الأميركية إلى أدنى مستوياتها، مع اتهام واشنطن للكرملن بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، والضلوع في هجوم إلكتروني هائل، وما تقول إنها أنشطة عدائية أخرى.

الجدير بالذكر أن السفارة الأمريكية لدى روسيا، قالت إنها ستستأنف الخدمات القنصلية لرعاياها، بشكل مؤقت، بعدما أرجأت موسكو حظرا على توظيفها مواطنين أجانب، قبيل لقاء محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

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