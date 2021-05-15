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طقس اليوم السبت في الإمارات صحو ومستقر بشكل عام

السبت 15/مايو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 2-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطب ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

واوضح المركز -في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ،و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 02:29 و الجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:05..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 23:08 و الجزر الاول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

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