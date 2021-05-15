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تعرف على تفاصيل حالة الطقس في الكويت اليوم

السبت 15/مايو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 2-5-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت
ومن المتوقع ان يكون الطقس اليوم فى الكويت حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نهارا تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول على المناطق المكشوفة .

وفى المساء مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

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