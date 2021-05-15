Advertisements

يجب وقفها فوراً.. السعودية: ممارسات إسرائيل غير شرعية وتخالف المواثيق

السبت 15/مايو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعمالها التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

تأتي الإدانات السعودية ضد الاستفزازات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بعشرات القذائف شرقي قطاع غزة.

أخبار تهمك

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 16 ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 11 ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل رونالدو يفجر مفاجأة مدوية حول مستقبله

منذ ساعة و 16 دقيقة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة الا ربع

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق