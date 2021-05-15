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يجب وقفها فوراً.. السعودية: ممارسات إسرائيل غير شرعية وتخالف المواثيق
السبت 15/مايو/2021 - 10:50 ص
الفجر السعودي
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أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعمالها التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
ودعا وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
تأتي الإدانات السعودية ضد الاستفزازات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بعشرات القذائف شرقي قطاع غزة.
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