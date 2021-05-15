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أكاديمية البحث العلمى تطلق أكبر مسابقة للشركات الناشئة فى مصر

السبت 15/مايو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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 أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن اطلاق "مسابقة تنمية وتطوير للشركات الناشئة" ضمن أنشطة مشروع تنمية وتطوير: تنمية ريادة الأعمال في مصر والممول من خلال منحة صندوق ائتمان المانحين متعدد البلدان وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية والذي يمر بمرحلة انتقالية من خلال بنك التنمية الافريقي.

صرح الدكتور محمود صقر -رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأن مسابقة الشركات الناشئة تعد الأكبر من نوعها في مصر حيث يبلغ اجمالى تمويلها 981000 يورو وتهدف الى اختيار أفضل الشركات الناشئة في مجالات البيئة النظيفة والخضراء، الأعمال الزراعية، الحرف اليدوية، الفنون، التعليم، الصحة، منصات الكترونية، تتيح المسابقة للشركات الفائزة الفرصة للنجاح وتسريع النمو من خلال تقديم دعم مالي يصل الى 51000 يورو لكل شركة.
والجدير بالذكر أن الأكاديمية تمول العديد من البرامج التي تدعم ريادة الاعمال وتقديم خدمات مالية وفنية للشركات الناشئة القائمة على أفكار مبتكرة تقدم حلول لتحديات تواجه المجتمع وتسهم في بناء الاقتصاد مثل نوادي ريادة الاعمال، الحاضنات التكنولوجية انطلاق، مسرع الاعمال 101 حيث بلغت اعداد الشركات الناشئة التي تم احتضانها نحو 200 شركة حقق بعضها نمو في الإيرادات تخطى نسبة 500%.

وأضافت شيماء هلال المدير التنفيذى لبرنامج تنمية وتطوير بإن الطلبات تقبل عبر البريد الالكتروني باللغتين العربية والإنجليزية اعتبارا من 15-5-2021 وحتى 29-5-2021 وسيتم تحكيم الطلبات من خلال المرحلة الأولى لتأهيل نحو 50 فريق مما ينطبق عليهم الشروط للمرحلة النهائية والتي يقدم خلالها الشركات المتنافسة عروض تقديمية أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين لاختيار افضل ال 16 شركة التى ستفوز بالمنحة.

للمزيد من المعلومات حول المسابقة وشروط التأهيل واستمارة التقدم الدخول على الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/category/open-calls
أو التواصل عن طريق البريد الالكتروني [email protected]

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