Advertisements

فيدرر يطلب حسم مصير أولمبياد طوكيو 2020

السبت 15/مايو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

دعا نجم التنس السويسري روجيه فيدرر، مسؤولي الألعاب الأولمبية إلى وضع نهاية لحالة عدم اليقين، وإصدار قرار نهائي بشأن إقامة أولمبياد طوكيو 2020 من عدمه.

وكان فيدرر، الحائز على 20 لقباً في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، يأمل في تسجيل مشاركته الأخيرة في الأولمبياد في العام الماضي، لكن الدورة الأولمبية تأجلت إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم تتراجع الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية عن موقفهما في التمسك بإقامة أولمبياد طوكيو رغم التأييد الشعبي القوي لإلغاء الدورة.

ولكن في ظل معاناة اليابان في احتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد واستمرار خضوع طوكيو لحالة الطوارئ، لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن مدى واقعية استقبال الآلاف من الزوار في اليابان عند إقامة الدورة الأولمبية خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين.

واستمع فيدرر إلى الأصوات الواثقة والمتمسكة بإقامة الدورة في موعدها، لكنه يدرك أيضاً أن الكثير من مواطني طوكيو يعارضون إقامة الدورة الأولمبية هذا العام.

وقال فيدرر في تصريحات لقناة ليمان بلو السويسرية، إنه لا يعرف ماذا يؤيد وإنه حائر بين الخيارين.

وأضاف: "أود أن أخوض الأولمبياد، وأحرز ميدالية لسويسرا، فهذا سيمنحني فخراً من نوع خاص، ولكن لو لم يحدث هذا بسبب الوضع الحالي، سأكون أول من يتفهم الأمر".

وتابع: "أعتقد أن ما يحتاجه الرياضيون هو اتخاذ قرار: هل سيحدث هذا (ستقام الدورة) أم لا؟".

وأضاف فيدرر: "في الوقت الحالي، لدينا انطباع بأن الدورة ستقام، ونعرف أن الأمور تتسم بالميوعة، ويمكن لأي رياضي حسم قراره بالمشاركة من عدمها، فإذا كنت تشعر بأن الأمور تعاندك بشكل كبير، ربما يكون من الأفضل عدم المشاركة، لا أعرف".

وشارك فيدرر، العائد من فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الركبة، في أربع دورات أولمبية سابقة وقد توج مع مواطنه ستانيسلاس فافرينكا بذهبية زوجي الرجال في أولمبياد بكين 2008 وتوج بفضية الفردي في أولمبياد لندن 2012 عندما خسر في النهائي أمام آندي موراي.

ويشارك فيدرر في ثاني بطولة له بعد العودة للملاعب عندما يخوض منافسات بطولة جنيف المفتوحة، وذلك استعداداً لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، كما يستعد لخوض بطولة ويمبلدون.

أخبار تهمك

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 8 ساعات

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 20 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 12 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق