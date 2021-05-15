فيدرر يطلب حسم مصير أولمبياد طوكيو 2020

دعا نجم التنس السويسري روجيه فيدرر، مسؤولي الألعاب الأولمبية إلى وضع نهاية لحالة عدم اليقين، وإصدار قرار نهائي بشأن إقامة أولمبياد طوكيو 2020 من عدمه.

وكان فيدرر، الحائز على 20 لقباً في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، يأمل في تسجيل مشاركته الأخيرة في الأولمبياد في العام الماضي، لكن الدورة الأولمبية تأجلت إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم تتراجع الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية عن موقفهما في التمسك بإقامة أولمبياد طوكيو رغم التأييد الشعبي القوي لإلغاء الدورة.

ولكن في ظل معاناة اليابان في احتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد واستمرار خضوع طوكيو لحالة الطوارئ، لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن مدى واقعية استقبال الآلاف من الزوار في اليابان عند إقامة الدورة الأولمبية خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين.

واستمع فيدرر إلى الأصوات الواثقة والمتمسكة بإقامة الدورة في موعدها، لكنه يدرك أيضاً أن الكثير من مواطني طوكيو يعارضون إقامة الدورة الأولمبية هذا العام.

وقال فيدرر في تصريحات لقناة ليمان بلو السويسرية، إنه لا يعرف ماذا يؤيد وإنه حائر بين الخيارين.

وأضاف: "أود أن أخوض الأولمبياد، وأحرز ميدالية لسويسرا، فهذا سيمنحني فخراً من نوع خاص، ولكن لو لم يحدث هذا بسبب الوضع الحالي، سأكون أول من يتفهم الأمر".

وتابع: "أعتقد أن ما يحتاجه الرياضيون هو اتخاذ قرار: هل سيحدث هذا (ستقام الدورة) أم لا؟".

وأضاف فيدرر: "في الوقت الحالي، لدينا انطباع بأن الدورة ستقام، ونعرف أن الأمور تتسم بالميوعة، ويمكن لأي رياضي حسم قراره بالمشاركة من عدمها، فإذا كنت تشعر بأن الأمور تعاندك بشكل كبير، ربما يكون من الأفضل عدم المشاركة، لا أعرف".

وشارك فيدرر، العائد من فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الركبة، في أربع دورات أولمبية سابقة وقد توج مع مواطنه ستانيسلاس فافرينكا بذهبية زوجي الرجال في أولمبياد بكين 2008 وتوج بفضية الفردي في أولمبياد لندن 2012 عندما خسر في النهائي أمام آندي موراي.

ويشارك فيدرر في ثاني بطولة له بعد العودة للملاعب عندما يخوض منافسات بطولة جنيف المفتوحة، وذلك استعداداً لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، كما يستعد لخوض بطولة ويمبلدون.