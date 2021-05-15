Advertisements

التضامن: 580 مليون جنيه منح للجمعيات الأهلية خلال إبريل

السبت 15/مايو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 1 ابريل حتى 30 ابريل 2021 قد بلغت حوالي 580 مليون و525  ألف جنيه، كما أن المنح التي بلغ عددها 231 منحة تم تخصيصها لـ 96 جمعية أهلية قد تم الحصول عليها من 142  جهة مانحة.

وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الاهلي أن الجمعيات المركزية حصلت على النسبة الأكبر من هذه المنح بنسبة بلغت ٥٦،٤٨ % يليها جمعيات القاهرة بنسبة تقدر بنحو ١٨،٢١ %، مضيفًا أن اكثر المحافظات التي استفادت من المنح هي القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج واسيوط.

وأضاف عبد الموجود أن هذه المنح مقدمة من أجل تنفيذ عدد من البرامج التنموية منها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتحسين مستوى التعليم وحماية البيئة ومناهضة العنف ضد المرأة بإلإضافة إلى دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع حماية البيئة وتشغيل الشباب.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي، لشئون العمل الأهلي أن بعض هذه المنح يتم توظيفه لتطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية ومساعدات الاغاثة في حالات الكوارث والنكبات والتوعية بالعادات والممارسات الضارة مثل ختان الاناث وتطوير وتحسين المساكن ومشروعات لتوفير الطاقة.

أخبار تهمك

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 17 ساعة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 20 ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 4 ساعات

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 16 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق