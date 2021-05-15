Advertisements

البترول: معدلات غير مسبوقة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

السبت 15/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المعدلات التى حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة غير مسبوقة محققة حوالى 5ر3 مليون وحدة جديدة تستفيد من تلك الخدمة الحضارية، وأن المشروع يحظى بدعم رئاسى وحكومى فى إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية تعود كلها بالنفع على المواطن وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة  وخاصة اسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى  2ر11 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام المالى الماضى ، وأنه استمراراً لهذا النجاح فقد تم إعداد خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى وبالفعل تم تحويل  أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى من بداية يوليو 2020 حتى نهاية أبريل 2021 بنسبة تنفيذ 102% من الخطة.

 وأضاف الملا خلال متابعته الدورية لما حققته خطة التوصيل من نتائج، أنه لتعظيم الاستفادة من هذا النجاح بالرغم من الظروف الراهنة بسبب تداعيات فيروس كورونا فقد وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى القادم.

ومن الجدير بالذكر أنه من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بدايةً من العام المالى 2018/2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وتتضمن خطة العام المالى الحالى الانتهاء من واستكمال العمل فى توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة ، تم تدفيع الغاز إلى 79 منطقة منها منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية أبريل 2021 وهى (امتداد 15 مايو ) بمحافظة القاهرة، ( كفر الجبل – نزلة السمان - أبو النمرس – الشرفا – طهما – ميت القائد – جسر داوود – المتانيا - برطس ) بمحافظة الجيزة، ( عزبة المهاجرين – بشاير الخير 5 ) بمحافظة الأسكندرية، ( كفر صقر – الإحسانية – سلمنت – أنشاص الرمل – الشبراوين – دبيج – طحا المرج – الجلالية – أولاد العدوي ) بمحافظة الشرقية، ( أخناوى – الراهبين – شونى – تفهنا العزب - الراجدية ) بمحافظة الغربية، ( الحواوشة – السنبلاوين – شرنقاش – البهو فريك – قرموط البهو – منشأة البدوى ) بمحافظة الدقهلية، ( الغورى – ميت فارس – أبشيش – القلشى – كفر القلشى – قويسنا البلد – كفر عليم – عرب الرمل – ميت مسعود ) بمحافظة المنوفية (الأربع عزب - عوايد ضيف – القروى – السحالى – فزارة - زاوية صقر – الزعفراني – الشريف - محلة صا - كفر السابي - عزبة خضر) بمحافظة البحيرة، ( الدير – المنشأة الكبرى – شبين القناطر – الحادثة – سرياقوس – الأحراز – كفر الولجا - البقاشين) بمحافظة القليوبية، ( سمسطا – ببا – الداوية ) بمحافظة بنى سويف، (بني عبيد – طهنشا) بمحافظة المنيا، ( أبوتيج ) بمحافظة أسيوط، ( بنهو – الشيخ مكرم – تونس – المحاسنة – نجع مقلد – ساحل طما – الحرافشة – الحلافي – عزبة القرود ) بمحافظة سوهاج، ( عزبة حامد - الجمالية – عزبة نقيب – السجيرات ) بمحافظة قنا، بخلاف إستكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.

 واطلع الملا على معدلات تنفيذ توجهات الدولة باستخدام العدادت مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز حيث تم تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.

وفيما يخص مبادرة حياة كريمة أوضحت الخطة انه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 59 قرية من قرى المبادرة ويوجد 14 قرية مدرجين ضمن خطة العام المالى 2021/2022 ، كما أنه جارى أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى وإعداد الخرائط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لـ 217 قرية أخرى منفذ بها صرف صحى حكومى وقد تم حصر المهمات اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لها وجارى حالياً طرحها على الموردين المعتمدين ، هذا بالإضافة إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص البرنامج الزمنى لتنفيذ الصرف الصحي بباقى القرى المدرجة ضمن المبادرة حتى يتم وضع برنامج زمنى موازى لتنفيذ الشبكات الأرضية للغاز الطبيعى لتلك القرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي العام المالي القادم

أخبار تهمك

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 17 ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 4 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 12 ساعة

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

البترول :الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي ل6 مدن جديدة

بشرى سارة من "البترول" للمواطنين بشأن غاز المنازل

"البترول": 4 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى لها خلال 5 سنوات

"البترول": توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات

محافظ البحيرة: الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 416 ألف عميل

"البترول": وصلنا الغاز لـ 45 قرية خلال نصف العام المالي الحالي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق