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بطائرة شهاب وقذائف هاون.. الفصائل الفلسطينية تستهدف جنود إسرائيليين في كيسوفيم

السبت 15/مايو/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الفصائل الفلسطينية، منذ قليل، عن استهداف تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي  في موقع كيسوفيم العسكري عبر طائرة شهاب وبقذائف هاون.

يأتي رد الفصائل الفلسطينية بعدما شنت المقاتلات الإسرائيلية، غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، 6 منها استهدفت مباني في مجمع أنصار الحكومي غرب المدينة. 

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف الأراضي الزراعية القريبة من منازل المواطنين شرق خانيونس جنوب القطاع.

وسرعان ما قصفت الفصائل الفلسطينية، مطار رامون الذي تستخدمه إسرائيل بديلًا عن مطارها في تل أبيب "بن غوريون"، بصاروخ عياش 250، كما أطلقت صواريخ إلى عدد من المدن الإسرائيلية.

وألغت عددًا من شركات الطيران الدولية، ألغت رحلات لها إلى إسرائيل، بسبب تدهور الوضع الأمني الناتج عن إطلاق صواريخ من غزة.


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