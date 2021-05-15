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عاجل.. غربال حكما لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقى

السبت 15/مايو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم عن إختيار الجزائرى مصطفى غربال لإدارة مباراة السوبر الإفريقى المقررة بالدوحة يوم 28 مايو الحالى بين فريقى الأهلى المصرى "بطل دورى أبطال إفريقيا" و نهضة بركان المغربى "بطل الكونفدرالية الإفريقية".

 

ويعاون مصطفى غربال كلا من الحزائريين عبدالخالق تشيالى "مساعد أول" ، مقران قورارى "مساعد ثانى" ، جيان جاكوس ندالا "حكم رابع" من الكونجو الديمقراطية ، عبدالرحمن جاسم "حكم ڤيديو".

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بملعب جاسم بن حمد بنادى السد بدون حضور جماهيرى حيث يصل الأهلى للدوحة يوم 25 قبل أن يدخل نظام الفقاعة الطبية بأحد فنادق الدوحة.

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