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ضبط تشكيل عصابي لقيامه بسرقة مبلغ مالي فى مصر الجديدة

السبت 15/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من شخصين بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من "أحد المواطنين ونجل شقيقة والدته" بسابقة تعرف الأول على أحد الأشخاص يعمل فى مجال إستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى، وإتفاقه معه على التقابل أمام شركة صرافة" كائنة بدائرة القسم" لإستبدال مبلغ مالى، وفور وصول الثانى وبحوزته المبلغ المالى للمكان المُتفق عليه تقابل مع سالف الذكر، وأثناء ذلك قام الأخير بمغافلته والإستيلاء على المبلغ المالى وإستقل دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " صحبة آخر ولاذا بالفرار

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها كل ٍ من (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بأنه إختمرت فى ذهنه فكرة مغافلة المجنى عليه الثانى والإستيلاء منه على المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى وقاما بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة - سيارة "بدون لوحات معدنية " - مشغولات ذهبية - 2 هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة المتهم الثانى " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وأضاف المتهم الأول بقيامه بشراء السيارة والمشغولات الذهبية والهاتفان المضبوطان بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المبلغان تعرفا على المتهم الأول وإتهماهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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