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جوارديولا يشيد بتألق جوهرة السيتي الذهبية

السبت 15/مايو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بيب جوارديولا، بأداء مواطنه الإسباني الشاب فيران توريس الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في فوز فريقه 4-3 على نيوكاسل يونايتد.

 

وحقق سيتي الفوز بعد أن قلب تأخره بهدف مرتين ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى 13 نقطة قبل آخر جولتين من الموسم.

 

وهذا هو الفوز رقم 12 على التوالي لسيتي خارج أرضه في الدوري المحلي وهو رقم قياسي جديد على مستوى البطولة.

 

وهز المهاجم توريس الشباك مرة في الشوط الأول ومرتين في الثاني ورفع رصيده الإجمالي من الأهداف مع سيتي هذا الموسم إلى 13 هدفاً.

 

وكان توريس (21 عاماً) انضم إلى سيتي قادماً من فالنسيا الإسباني مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (28.20 مليون دولار) في أغسطس (آب) الماضي.

 

وقال غوارديولا عن توريس: "كان رائعاً طوال الموسم وكان بمثابة صفقة رائعة بالنسبة لنا.. إنه لاعب شاب يمكنه اللعب في ثلاثة مواقع في الخط الأمامي".

 

وأضاف غوارديولا: "يمكنه تحقيق اختراقات سريعة في الخلف لكن ربما يتعين علينا التفكير في استخدامه كمهاجم لأنه في كل مرة يلعب فيها في هذا المركز يكون لديه حس متميز نحو الشباك".

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