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التاريخ يُرجح كفة الأهلي أمام ماميلودي صنداونز قبل صدام الليلة (أرقام)

السبت 15/مايو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف استاد "الأهلي WE السلام" مساء اليوم السبت، مواجهة نارية بين فريقي الأهلي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2020 – 2021.

ويبحث الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على حساب فريق ماميلودي صنداونز، للاقتراب من التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة الإياب في جنوب إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصنداونز

الأهلي سبق وتقابل مع ماميلودي صنداونز في 8 مباريات سابقة، حقق 4 انتصارات، بينما خسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات، وسجل 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

الهزيمة الأكبر في تاريخ الأهلي والأندية المصرية بالبطولات القارية على يد بطل جنوب إفريقيا أيضًا بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية عام 2019.

ونجح فريق الأهلي في التتويج بلقب قاري وحيد على حساب فريق ماميلودي صنداونز وهو لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2001.

ويواجه المتأهل من الأهلي وصنداونز، الفائز من مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي للبطولة، حيث ستقام مباراة الذهاب 18 أو 19 يونيو المقبل، ومباراة الإياب 25 أو 26 من الشهر نفسه.

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