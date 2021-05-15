نائب محافظ الإسكندرية: مواطنون تسللوا للشواطي وتعاملنا معهم سريعا (فيديو)

قالت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية ذات طابع مختلف، وتمثل العيد لجميع المصريين، وهي محافظة الجمهورية بأكملها وليس قاطنيها فقط، منوهة بأنه لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم التشديد عليها من قبل رئيس الوزراء في موسم الأعياد، تم تشكيل فرق عمل وتم إغلاق الشواطئ بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والمحافظة لفض أي تجمعات.



وأضافت "جاكلين عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن أغلب الشواطئ بالمحافظة كانت مغلقة، وبعض الشواطئ شهدت تسلل بعض المواطنين خلال اليوم الثاني لعيد الفطر وتم التعامل معهم سريعًا.



وتابعت نائب محافظ الإسكندرية، أن الفرق تقوم بالمرور لفض تجمعات المواطنين أول بأول، وإخراج المواطنين الذين تسللوا للشواطئ من المياه، ويتم تطبيق غرامات على المواطنين الغير مستخدمين للكمامات، ولمستأجري الشواطئ، منوهة بأن الغرامة وسيلة ردع، ونراهن على وعي المواطن للحد من انتشار الفيروس.



ولفتت، إلى أن أي حالة تعدي على الأراضي أو بناء مخالف خلال فترة العيد يتم رصدها من قبل الأقمار الصناعية وإبلاغها في الحال للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات حيالها،

