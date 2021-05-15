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كشف ملابسات واقعة إبتزاز إحدى السيدات ومساومتها بمدينة نصر

السبت 15/مايو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات واقعة إبتزاز إحدى السيدات ومساومتها على دفع مبلغ مالى بمدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بتلقيها إتصال تليفونى من أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" أخبرها خلاله بتمكنه من التحصل على مقاطع فيديو وصور خاصة بها ومساومتها على دفع مبلغ مالى نظير عدم التشهير بها ونشر مقاطع الفيديو والصور المُشار إليها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وإتفق معها على التقابل بإحدى الشوارع بدائرة القسم لإستلام المبلغ المالى المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وتبين أنه (عامل سابق بمحل صيانة هواتف محمولة بدائرة القسم)، وبحوزته "كارت ميمورى" يحتوى على صور ومقاطع فيديو خاصة بالسيدة المُشار إليها.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر أنه نظرًا لسابقة عمله بمحل صيانة هواتف محمولة وتردد المجنى عليها على المحل لصيانة هاتفها، تمكن من التحصل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها وإبتزازها لدفع مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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