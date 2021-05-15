مصرع محامي سقط من شرفة شقته بالدور السادس في القناطر

لقي محامي مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من شرفة شقته بالدور السادس في أحد العمارات السكنية بالقناطر الخيرية، حيث اختل توازنه أثناء وجوده بالشرفة فسقط ولقي مصرعه في الحال، تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.





فيما تسلمت Hسرة المتوفي الجثة، وجرى دفنها بمقابر أسرته بقرية البرادعة مركز القناطر.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بورود بلاغ بسقوط شخص من علو من برج سكني بمنطقة أبراج المهندسين بمحيط محلج القطن دائرة المركز ووفاته في الحال.





اتتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعميد محمد غيث مامور مركز القناطر، وبالمعاينة تبين أن الجثة لمحامي يدعى "ع.س.س" محامي من قرية البرادعة وله محل إقامة بالبرج محل الواقعة، وأقر شهود الواقعة أن المتوفى كان متواجد بشرفة شقته بالقناطر الخيرية واختل توازنه ولقي مصرعه في الحال.



