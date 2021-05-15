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6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أبريل الماضي

السبت 15/مايو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول ١٠ آلاف و ٨٨٦ شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان. 
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت مليارًا و ٥٧٩ مليونًا و ٨٩٠ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات ٥ مليارات و٢٤٦ مليونًا  و٦٩٠ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٨ آلاف و ٢٣٤ بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس"، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة ٣ ملايين و ٦١٨ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل الماضي، بلغت نحو ٦ مليارات و٨٣٥ مليونًا و ١٢٠ ألف جنيه.

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