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ضبط 120 طربة حشيش داخل سيارة بالشرقية
السبت 15/مايو/2021 - 11:45 ص
هبة عبد الحفيظ
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين جميعًا بمحافظة القليوبية، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم (120 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
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