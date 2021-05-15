Advertisements

ضبط 120 طربة حشيش داخل سيارة بالشرقية

السبت 15/مايو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين جميعًا بمحافظة القليوبية، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم (120 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 12 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 17 ساعة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 20 ساعة

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط مزرعة بانجو بداخلها نصف طن بالإسماعيلية

إحالة مسجلين خطر للجنايات ضبط بحوزتهما 3 كيلو هيروين بالسلام

براءة 5 موظفين بمصلحة الجمارك من تهمة التزوير

ضبط 300 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في الإسكندرية

بقيمة مليون و400 ألف.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 200 طربة حشيش بالإسكندرية

ضبط ٩٠ طربة حشيش بحوزة شخصين للإتجار في المخدرات بالإسكندرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق