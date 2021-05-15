ضبط 120 طربة حشيش داخل سيارة بالشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين جميعًا بمحافظة القليوبية، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



