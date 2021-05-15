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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

السبت 15/مايو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزاً ثميناً على حساب نظيره إنبي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما بملعب القاهرة الدولي، أمس الجمعة، بمنافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

 

وسجل ثلاثية الزمالك يوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود علاء، في حين أحرز رامي صبري هدف إنبي الوحيد.

 

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش، مساء الخميس المقبل الموافق 20 من مايو في الجولة رقم 23 للدوري الممتاز.

 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، ويلاحقه الأهلي بـ 41 نقطة من 19 مباراة.

 

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