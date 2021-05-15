بوفون يقترب من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب جيانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، من الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وقال بوفون، عقب إعلانه قرار الرحيل عن يوفنتوس، إنه سيستمر في الملاعب في حال تلقيه عرضًا مغريًا.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإنه حدث تواصل بين بوفون وبرشلونة، خلال الفترة الماضية، بشأن إمكانية انضمامه لصفوف العملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الموقع إلى أن برشلونة، يتطلع لعقد صفقات منخفضة التكلفة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأشار الموقع، أن بوفون سيمنح برشلونة الفرصه لبيع حارسه البرازيلي نيتو، بينما سيكون الإيطالي بديلًا جيدًا للألماني الدولي، مارك أندريه تير شتيجن.