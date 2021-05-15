زيادة أماكن تلقي لقاح كورونا بالقليوبية إلى 8 مراكز

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم السبت، افتتاح مركزين جديدين لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور ومشتهر مركز طوخ، ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا المستجد إلى 8 مراكز على مستوى المحافظة، لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة، والتسهيل على المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.





وقال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تقرر فتح المركزين الجديدين بوحدة الحي الثاني بالعبور، والوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ، بجانب المراكز الأخرى التي تقدم الخدمة، وهي وحدة الأحراز بشبين القناطر، ووحدة سندبيس بالقناطر الخيرية، ومستشفى الرمد ببنها، ومستشفي كفر شكر المركزي، ووحدة طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا.





أضاف عبدالغني، أن المراكز تشهد إقبال كبير من المواطنين لتلقي اللقاح، مشيرًا إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعي والتأمين الصحي لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على وجود رصيد استراتيجى من الأكسجين سواء سائل أو اسطوانات لمواجهة أي طوارئ.



