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ضبط مصنع في عين شمس يصنع مركبات دوائية مجهولة المصدر
السبت 15/مايو/2021 - 11:51 ص
هبة عبد الحفيظ
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تواصل وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة ترويج السلع والمنتجات مجهولة المصدر.
فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول عن مصنع للتعبئة والتغليف – كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بتصنيع مركبات دوائية مستخدمًا مواد كيميائية مجهولة المصدر بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابى فيروس "كورونا " بدون تصريح من الجهات المختصة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (1،875 طن بودر خليط "فيتامين C – زنك" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مركبات دوائية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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