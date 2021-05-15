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الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

السبت 15/مايو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخطط النادي الأهلي، لحسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه.


ويرغب مسئولو القلعة الحمراء، في ضم سفيان رحيمي نجم فريق الرجاء المغربي، في الصيف المقبل.


وحصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على وعد من جانب رئيس مجلس إدارة الرجاء المغربى بتسهيل موقف القلعة الحمراء فى ضم سفيان رحيمى، لاعب الفريق المغربى.


وأكد رئيس الرجاء للخطيب، أن الأولوية ستكون للأهلي حال بيع سفيان رحيمى فى انتقالات الصيف، خصوصًا فى ظل عمق العلاقات بين إدارة الفريقين.

 

وطلب رئيس الرجاء المغربى من إدارة الأهلى فقط تأجيل المفاوضات مع اللاعب، إلى بعد الانتهاء من الكونفيدرالية فى ظل طموحات الفريق المغربى فى حصد اللقب.

 

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