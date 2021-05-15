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موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 15/مايو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره كريستال بالاس، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة كريستال بالاس أمام نظيره أرسنال، على أرضية ملعب سسلهرست بارك، معقل الأول.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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