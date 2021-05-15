موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بلباو، على أرضية ملعب سان ماميس، معقل نادي أتلتيك بلباو.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 46 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.