تعرف على فضل صيام الست من شوال

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية مفاداه ما أهمية وفضل صيام الست من شهر شوال؟، وجاءت الإجابة عليه من جانب لجنة الفتوى على النحو التالي:



أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن صيام الستة من شوال بعد رمضان فرصة عظيمة، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان.





فضل صيام الست من شوال

وأوضحت لجنة الفتوى أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".





واستشهدت لجنة الفتوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: (قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضاً).





فوائد صيام ستّ من شوال