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لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

السبت 15/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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قرر مجلس إدارة برشلونة الإسباني برئاسة الإسباني خوان لابورتا، تأجيل ملف حسم مصير الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للنادي الإسباني لنهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، اجتمع الرجل الأول في النادي مع لابورتا مساء أمس، في حضور الإسباني رافائيل يوستي، نائب رئيس النادي

وأشارت:" لابورتا لا يرجح استمرار الهولندي في قياده الفريق، ولكنه سيحكم عليه بنهاية الموسم الحالي لتقييم حينه السيناريوهات المحتملة".

وأشارات:"غادر لابورتا مباراة ليفانتي غاضباً لذا بمجرد انتهاء اللقاء قرر عقد اجتماع طارئ مع كومان ليطلب منه توضيحات لما حدث في ثلاث مباريات رئيسية، ضد غرناطة وأتلتيكو مدريد وليفانتي ".

واكتفى لابورتا عقب الاجتماع بالقول إنه "جرى في جو من الهدوء".

واكدت:"مستقبل كومان لم يكن على جدول أعمال الاجتماع، حيث يظل مصيره مجهولا بشكل كبير، ويجب حسمه بعد تجديد عقد ليونيل ميسي".

يذكر أن برشلونة تعادل في مباراته الأخيرة بثلاثة أهداف لمثلهما ليفقد بذلك فرصة كبيره في حسم لقب الدوري الاسباني لهذا العام.

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