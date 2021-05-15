كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، من اللجنة المؤقتة التعاقد مع بديل للتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع الذي اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء.

وحذر المدرب الفرنسي من تكرار سيناريو مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق والذي وافقت اللجنة على رحيله إلى الدوري التركي.





ولم تتمكن إدارة الزمالك من توفير البديل المناسب وتعاقدت الإدارة مع الثنائي مروان حمدي وسيف الجزيري، اللذان لم يقدما أوراق اعتمادهما مع الفريق الأبيض حتى اللحظة.





وكان الزمالك قد فاز بالأمس على إنبي 3-1 في الدوري المصري الممتاز، ليواصل تصدر المسابقة.