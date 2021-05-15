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حقيقة مفاوضات الجونة لضم نجم الأهلي

السبت 15/مايو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مصدر بنادي الجونة حقيقة الدخول فى مفاوضات مع النادى الأهلى، للحصول على خدمات المحترف السنغالى أليو بادجى لاعب القلعة الحمراء المعار لصفوف أنقرة جودجو التركى.

 

ونفى المصدر، ما تردد بشأن رغبة الجونة فى التعاقد مع أليو بادجى، إذ من المبكر الحديث عن تعاقدات الفريق".

 

وأضاف "ربط اسم الجونة بالتعاقد مع المحترف السنغالى سواء بشكل نهائى أو على سبيل الإعارة ليس له أى أساس من الصحة".

 

ويلعب أليو بادجى فى الدورى التركى على سبيل الإعارة مع أنقرة جودجو، إذ شارك فى 12 لقاء، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

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