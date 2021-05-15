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موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي

السبت 15/مايو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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مواجهة نارية ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفياريال الاسباني، على ملعب "جدانسك" ببولندا، في نهائي النسخة الحالية من بطولة الدوري الأوروبي بالموسم الحالي 2020 – 2021.

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي على حساب فريق روما الإيطالي، بينما صعد فريق فياريال بعدما أطاح بفريق أرسنال الإنجليزي خارج البطولة.

موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي

تقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق 26 مايو الجاري، على ملعب "جدانسك" في بولندا.

واختار اليويفا الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني، ويعاونه كل من، نيكولا دانو وسيريل جرينجوري، والسلوفيني سلافكو فينتشيتش حكمًا رابعًا.

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد مع فياريال في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 26 / 5 / 2021، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولات أوروبا للأندية.

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