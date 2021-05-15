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تعرّف على أبرز مشاهد مركز شباب سمسطا خلال توقف القسم الثاني
السبت 15/مايو/2021 - 12:23 م
محمد الحسيني
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خاض الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا اخد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فترة إعداد مصغرة خلال شهر رمضان الكريم ، استعداداً لعودة منافسات دوري القسم الثاني .
وخلال فترة التوقف التى شهدت إجراء العديد من التدريبات البدنية والتكتيكية بملعب مركز شباب سمسطا ، تخللها اداء عدة مباريات ودية .
وبدء سمسطا اولى ودياته بمواجهة بوس الرياضى وبمباراة انتهت لصالح سمسطا بنتيجة 12/0 ثم خاض الفريق مباراة ودية أمام بنى سويف بملعب منتجع الآسيوطى وانتهت بفوز بنى سويف بثلاثية نظيفة ، واختتم سمسطا ودياته بمواجهة سبورتنج والتى انتهت بفوز سبورتنج بنتيجة 1/2.
وجاء قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بإجراء تعديلات على مواعيد مباريات القسم الثانى ليدفع الجهاز الفنى لسمسطا بالغاء مباراة ودية أمام النجوم .
وعكف على حسن المدير الفنى لسمسطا وجهازه المعاون على استغلال فترة التوقف سمسطا فى تجربة العديد من الناشئين والبدلاء بجانب الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين .
ترتيب المجموعة الأولى
1 - لشرقية للدخان 45 نقطة
2 - الالومنيوم 38 نقطة
3 - المنيا 38 نقطة
4 - بنى سويف 36 نقطة
5 - ديروط 32 نقطة
6 - الاعلاميين 31 نقطة
7 - سوهاج 28 نقطة
8 - قنا 28 نقطة
9 - بترول أسيوط 25 نقطة
10 - لفيوم 25 نقطة
11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة
12 - شبان قنا 23 نقطة
13 - سمسطا 22 نقطة
14 - كيما اسوان 18 نقطة
15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة
16- طهطا 15 نقطة
وخلال فترة التوقف التى شهدت إجراء العديد من التدريبات البدنية والتكتيكية بملعب مركز شباب سمسطا ، تخللها اداء عدة مباريات ودية .
وبدء سمسطا اولى ودياته بمواجهة بوس الرياضى وبمباراة انتهت لصالح سمسطا بنتيجة 12/0 ثم خاض الفريق مباراة ودية أمام بنى سويف بملعب منتجع الآسيوطى وانتهت بفوز بنى سويف بثلاثية نظيفة ، واختتم سمسطا ودياته بمواجهة سبورتنج والتى انتهت بفوز سبورتنج بنتيجة 1/2.
وجاء قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بإجراء تعديلات على مواعيد مباريات القسم الثانى ليدفع الجهاز الفنى لسمسطا بالغاء مباراة ودية أمام النجوم .
وعكف على حسن المدير الفنى لسمسطا وجهازه المعاون على استغلال فترة التوقف سمسطا فى تجربة العديد من الناشئين والبدلاء بجانب الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين .
ترتيب المجموعة الأولى
1 - لشرقية للدخان 45 نقطة
2 - الالومنيوم 38 نقطة
3 - المنيا 38 نقطة
4 - بنى سويف 36 نقطة
5 - ديروط 32 نقطة
6 - الاعلاميين 31 نقطة
7 - سوهاج 28 نقطة
8 - قنا 28 نقطة
9 - بترول أسيوط 25 نقطة
10 - لفيوم 25 نقطة
11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة
12 - شبان قنا 23 نقطة
13 - سمسطا 22 نقطة
14 - كيما اسوان 18 نقطة
15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة
16- طهطا 15 نقطة
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