Advertisements

تعرّف على أبرز مشاهد مركز شباب سمسطا خلال توقف القسم الثاني

السبت 15/مايو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
خاض الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا اخد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فترة إعداد مصغرة خلال شهر رمضان الكريم ، استعداداً لعودة منافسات دوري القسم الثاني .

وخلال فترة التوقف التى شهدت إجراء العديد من التدريبات البدنية والتكتيكية بملعب مركز شباب سمسطا ، تخللها اداء عدة مباريات ودية .
وبدء سمسطا اولى ودياته بمواجهة بوس الرياضى وبمباراة انتهت لصالح سمسطا بنتيجة 12/0 ثم خاض الفريق مباراة ودية أمام بنى سويف بملعب منتجع الآسيوطى وانتهت بفوز بنى سويف بثلاثية نظيفة ، واختتم سمسطا ودياته بمواجهة سبورتنج والتى انتهت بفوز سبورتنج بنتيجة 1/2.

وجاء قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بإجراء تعديلات على مواعيد مباريات القسم الثانى ليدفع الجهاز الفنى لسمسطا بالغاء مباراة ودية أمام النجوم .

وعكف على حسن المدير الفنى لسمسطا وجهازه المعاون على استغلال فترة التوقف سمسطا فى تجربة العديد من الناشئين والبدلاء بجانب الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين .

ترتيب المجموعة الأولى 

1 - لشرقية للدخان 45 نقطة
2 - الالومنيوم 38 نقطة
3 - المنيا 38 نقطة
4 - بنى سويف 36 نقطة
5 - ديروط 32 نقطة
6 - الاعلاميين 31 نقطة
7 - سوهاج 28 نقطة
8 - قنا 28 نقطة
9 - بترول أسيوط 25 نقطة
10 - لفيوم 25 نقطة
11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة
12 - شبان قنا 23 نقطة
13 - سمسطا 22 نقطة
14 - كيما اسوان 18 نقطة
15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

أخبار تهمك

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 12 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 17 ساعة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 17 ساعة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

12:01 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق