تعرّف على أبرز مشاهد مركز شباب سمسطا خلال توقف القسم الثاني



وخلال فترة التوقف التى شهدت إجراء العديد من التدريبات البدنية والتكتيكية بملعب مركز شباب سمسطا ، تخللها اداء عدة مباريات ودية .

وبدء سمسطا اولى ودياته بمواجهة بوس الرياضى وبمباراة انتهت لصالح سمسطا بنتيجة 12/0 ثم خاض الفريق مباراة ودية أمام بنى سويف بملعب منتجع الآسيوطى وانتهت بفوز بنى سويف بثلاثية نظيفة ، واختتم سمسطا ودياته بمواجهة سبورتنج والتى انتهت بفوز سبورتنج بنتيجة 1/2.



وجاء قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بإجراء تعديلات على مواعيد مباريات القسم الثانى ليدفع الجهاز الفنى لسمسطا بالغاء مباراة ودية أمام النجوم .



وعكف على حسن المدير الفنى لسمسطا وجهازه المعاون على استغلال فترة التوقف سمسطا فى تجربة العديد من الناشئين والبدلاء بجانب الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين .



ترتيب المجموعة الأولى



1 - لشرقية للدخان 45 نقطة

2 - الالومنيوم 38 نقطة

3 - المنيا 38 نقطة

4 - بنى سويف 36 نقطة

5 - ديروط 32 نقطة

6 - الاعلاميين 31 نقطة

7 - سوهاج 28 نقطة

8 - قنا 28 نقطة

9 - بترول أسيوط 25 نقطة

10 - لفيوم 25 نقطة

11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة

12 - شبان قنا 23 نقطة

13 - سمسطا 22 نقطة

14 - كيما اسوان 18 نقطة

15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة

16- طهطا 15 نقطة

خاض الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا اخد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فترة إعداد مصغرة خلال شهر رمضان الكريم ، استعداداً لعودة منافسات دوري القسم الثاني .