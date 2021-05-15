Advertisements

آلاف يتظاهرون في أستراليا رفضاً للهجمات الإسرائيلية

السبت 15/مايو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تظاهر عدة آلاف في مدينة سيدني الأسترالية ومئات في ملبورن، اليوم السبت، احتجاجاً على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل الصراع المستمر منذ أيام.

ففي سيدني، اجتمع محتجون عند مبنى البلدية لبدء مسيرة في الشوارع مرددين هتافات مثل "الحرية لفلسطين" و"الحرية لغزة".

كانت الطائرات الإسرائيلية قد واصلت الضربات الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم وردت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل في خامس ليالي المعركة بين الجانبين.

وقالت محتجة في سيدني تُدعى ولاء أبو عيد: "أرى انتفاضة.. أرى أناساً لن يلتزموا الصمت بعد الآن.. أناساً ضاقوا ذرعاً، أناساً يردون على القمع والعنف بالدفاع عن أنفسهم".

وفي ملبورن، اجتمع المحتجون أمام مكتبة ولاية فيكتوريا وساروا باتجاه مبنى البرلمان وحمل الكثيرون منهم لافتات عليها عبارة "الحرية لفلسطين".

أخبار تهمك

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 8 ساعات

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 17 ساعة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

12:01 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق