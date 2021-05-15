آلاف يتظاهرون في أستراليا رفضاً للهجمات الإسرائيلية





تظاهر عدة آلاف في مدينة سيدني الأسترالية ومئات في ملبورن، اليوم السبت، احتجاجاً على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل الصراع المستمر منذ أيام.





ففي سيدني، اجتمع محتجون عند مبنى البلدية لبدء مسيرة في الشوارع مرددين هتافات مثل "الحرية لفلسطين" و"الحرية لغزة".





كانت الطائرات الإسرائيلية قد واصلت الضربات الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم وردت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل في خامس ليالي المعركة بين الجانبين.





وقالت محتجة في سيدني تُدعى ولاء أبو عيد: "أرى انتفاضة.. أرى أناساً لن يلتزموا الصمت بعد الآن.. أناساً ضاقوا ذرعاً، أناساً يردون على القمع والعنف بالدفاع عن أنفسهم".





وفي ملبورن، اجتمع المحتجون أمام مكتبة ولاية فيكتوريا وساروا باتجاه مبنى البرلمان وحمل الكثيرون منهم لافتات عليها عبارة "الحرية لفلسطين".



