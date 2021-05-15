بني سويف يواصل الإستعداد لمواجهة بالقسم الثاني



يواصل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الإستعداد لعودة منافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020-2021 .



وأثّرت العديد من العوامل على خطة بنى سويف خاصة فى ظل الأزمة المالية بجانب عدم وجود ملاعب بمدينة بنى سويف الأمر الذى دفع الجهاز الفنى للفريق لاتخاذ قرار بإقامة تدريبات الفريق بملعب مركز شباب باروط .



وخلال فترة التوقف التى شهدت إجراء العديد من التدريبات البدنية والتكتيكية بملعب مركز شباب باروط ، بجانب التدريبات البديهة على الرمال وسط مشاركة عدد كبير من اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق الأول .



وخلال فترة التوقف أقام بنى سويف وديتان فقط أمام مركز شباب سمسطا وانتهت بفوز بنى سويف بثلاثية نظيفة ثم خسر أمام سبورتنج بهدف نظيف ، والغى الجهاز الفنى للفريق الودية الثالثة للفريق أمام سبورتنج لظروف رحيل طه حسين عضو الجهاز الإدارى لبنى سويف .



وخلال فترة التوقف عكف محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون على زيادة الجرعات التدريبية للفريق وتنفيذ التقسيمات الفنية لزيادة الانسجام والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين .



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وعبد الله امين وأحمد السادات جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر ومحمد صلاح جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا .



ترتيب المجموعة الأولى



1 - لشرقية للدخان 45 نقطة

2 - الالومنيوم 38 نقطة

3 - المنيا 38 نقطة

4 - بنى سويف 36 نقطة

5 - ديروط 32 نقطة

6 - الاعلاميين 31 نقطة

7 - سوهاج 28 نقطة

8 - قنا 28 نقطة

9 - بترول أسيوط 25 نقطة

10 - لفيوم 25 نقطة

11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة

12 - شبان قنا 23 نقطة

13 - سمسطا 22 نقطة

14 - كيما اسوان 18 نقطة

15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة

16- طهطا 15 نقطة

