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اتبعي هذه الخطوات لخسارة الوزن الزائد في العيد
السبت 15/مايو/2021 - 12:32 م
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بعد رمضان يفرط البعض في تناول اللحوم والمأكولات ذات السعرات الحرارية العالية كالكحك والبسكويت والترمس وخلافه، ويزداد الوزن بشكل مبالغ فيه مما يجعل المعظم يبحث عن خطوات لخسارة الوزن الزائد في العيد، ومنها ما يلي:
1- المشي لمدة نصف ساعة يومياً.
2- الإكثار من شرب الماء حتى 2 لتر في اليوم، مع الحرص على عدم تناول أي سوائل مع الطعام، حتى لا يتسبّب ذلك في زيادة حجم المعدة مع الوقت، وبالتالي الشعور الدائم بعدم الشبع.
3- عدم تناول الأكلات الدسمة قبل النوم مباشرة، حتى يأخذ الجسم فرصته في هضم الطعام.
4- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والتقليل بشكل كبير من النشويات المعقدة كالأرز والمعكرونة والخبز الأبيض وكذلك السكريات.
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