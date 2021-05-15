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الحمام يختتم استعداداته لمباراة المنصورة بالقسم الثاني

السبت 15/مايو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يختتم نادي الحمام المطروحي إستعدادته اليوم بأحد ملاعب المنصورة استعدادا لمباراة المنصورة غدا في إطار مباريات الجولة ال21 للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

وكان الفريق قد دخل معسكرا مغلقا الأمس الجمعة بأحد فنادق المنصورة بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 48 ساعة لقضاء أجازة العيد مع أسرهم.

وأعلن طارق الصاوي المدير الفني للحمام المطروحي قائمة الفريق التي ستخوض المباراة والتي ضمت 20 لاعب وهم: إسلام الحريري، ومحمد عبد الستار" أوكا"، وأحمد مخلوف، وعبد الرحمن عبد النبي، وزياد المزين، وبكر أحمد، ومصطفي عفروتو، وأحمد عظيمة، وأيمن شعبان، وإسلام رأفت، وأكثم سمير، وعماد حماد، وخليل نيمار، ومحمد أبو سريع، ومحمود أبوزيد، ومصطفي صفوت، وعمارشحاتة، وأحمد الشحات، ومهاب ياسر، وحمادة العالمي.

ويحتل الحمام المطروحي المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 11 مباراة، والخسارة في 7 مباريات.

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