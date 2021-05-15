أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الأحد الموافق 16 مايو 2021.





وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:

- طقس شديد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

- طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبًا)



