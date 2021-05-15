Advertisements

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

السبت 15/مايو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الأحد الموافق 16 مايو 2021.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس شديد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبًا)

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.
أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد
أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

أخبار تهمك

بوفون يقترب من برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ ثلث ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 18 ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 18 ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 12 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق