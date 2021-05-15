الفيوم يستعد لعودة مباريات القسم الثاني بالصعيد

خاض الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم احد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فترة إعداد مصغرة خلال شهر رمضان الكريم تحت قيادة فنية لسعد فاروق والذى تولى المسؤلية خلفا لاحمد لطيف .



وخلال فترة التوقف التى شملت على أداء معسكر قاهرى بقرية فيكتوريا حرص سعد فاروق المدير الفنى الفيوم على التعرف بشكل كبير على إمكانيات وقدرات لاعبي الفريق الفيومى من خلال تكثيف التدريبات والتقسميات الفنية .

وخاض الفيوم مباريات ودية أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ثم حقق فوزا على سبورتنج بثنائية نظيفة واختتم ودياته بتعادل امام تليفونات بنى سويف 3/3 استعداد لعودة منافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى الاثنين القادم أمام ضيفه طهطا .

ترتيب المجموعة الأولى .

1 - لشرقية للدخان 45 نقطة

2 - الالومنيوم 38 نقطة

3 - المنيا 38 نقطة

4 - بنى سويف 36 نقطة

5 - ديروط 32 نقطة

6 - الاعلاميين 31 نقطة

7 - سوهاج 28 نقطة

8 - قنا 28 نقطة

9 - بترول أسيوط 25 نقطة

10 - لفيوم 25 نقطة

11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة

12 - شبان قنا 23 نقطة

13 - سمسطا 22 نقطة

14 - كيما اسوان 18 نقطة

15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة

16- طهطا 15 نقطة

