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استنفار أمني قبل مباراة الأهلي وصن دوانز بالبطولة الإفريقية
السبت 15/مايو/2021 - 12:48 م
هبة عبد الحفيظ
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تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي والتي ستقام في التاسعة من مساء اليوم السبت، على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافاسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتشمل خطة التأمين الانتشار الأمني بمحيط الملعب، وتأمين دخول وخروج لاعبي الفريقين، وتأمين طاقم التحكيم، مع تأمين مجلس إدارة الفريق الضيف والمشهد الرياضي برمته، للخروج بالمباراة في مشاهد حضارية.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبار صعب، في التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك عندما يلتقي ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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