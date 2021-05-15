استنفار أمني قبل مباراة الأهلي وصن دوانز بالبطولة الإفريقية

تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي والتي ستقام في التاسعة من مساء اليوم السبت، على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافاسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتشمل خطة التأمين الانتشار الأمني بمحيط الملعب، وتأمين دخول وخروج لاعبي الفريقين، وتأمين طاقم التحكيم، مع تأمين مجلس إدارة الفريق الضيف والمشهد الرياضي برمته، للخروج بالمباراة في مشاهد حضارية.



