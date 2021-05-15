قتلى وجرحى وتدمير ممتلكات.. إعصارين يجتاحا مدينة ووهان الصينية





كشفت تقارير إعلامية صينية، اليوم السبت، عن مصرع 7 أشخاص مصرعهم وأصيب المئات إضافة إلى تدمير العديد من المنازل والممتلكات جراء إعصارين ضربا إقليمين في الصين.





وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن إعصارين اجتاحا مدينة ووهان بوسط الصين وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي مما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق خسائر مادية في الممتلكات.





وأضافت الوكالة، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في مدينة ووهان بإقليم هوبي كما أصيب 218 بعد أن اجتاح إعصار يوم الجمعة منطقة كيديان مساء الجمعة.





وأضافت وكالة الأنباء الصينية أن إعصارا آخر اجتاح بلدة شينجي بإقليم جيانغسو مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين، فيما ألحقت الرياح الشديدة أضرارا بمنشآت كهرباء وهدمت عدة مصانع بحسب ما أفاد مسؤولون في دائرة الإطفاء.





ودمر الإعصار 27 منزلا وألحق أضرارا بنحو 130 منزلا آخر، كما أفادت وكالة رويترز.





يشار إلى أن مدينة ووهان، هي المدينة التي يعتقد أن فيروس كورونا المستجد قد تفشى فيها، قبل أن ينطلق إلى باقي أنحاء العالم ويتحول إلى وباء كوفيد-19، في بدايته في شهر ديسمبر من العام 2019.



