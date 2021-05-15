Advertisements

تزامنا مع ثالث أيام العيد.. سياحة الإسكندرية تخلي شاطئ أبوقير من المواطنين

السبت 15/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، شاطئ أبو قير التابع لحي منتزه ثان، وذلك بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية للمحافظة نجحت في إحكام السيطرة على كافة الشواطئ البالغ عددها ٦٦ شاطئ والممتدة من شاطئ أبو قير شرقا حتى شاطئ سيدي كرير غربا.

وأضاف "رشاد"، خلال تصريح صحفي له اليوم الجمعة، أن مع المتابعة المستمرة للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع قوات الأمن والتزام المواطنين، بدت شواطئ الإسكندرية خالية تماما، بينما انتشرت فرق المتابعة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارات شواطئ الأحياء بطول الشواطئ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ.
وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ومنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد. والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 10 ساعة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 13 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ ساعة و 6 دقيقة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

01:52 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق