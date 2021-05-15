تزامنا مع ثالث أيام العيد.. سياحة الإسكندرية تخلي شاطئ أبوقير من المواطنين

أخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، شاطئ أبو قير التابع لحي منتزه ثان، وذلك بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك.





ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية للمحافظة نجحت في إحكام السيطرة على كافة الشواطئ البالغ عددها ٦٦ شاطئ والممتدة من شاطئ أبو قير شرقا حتى شاطئ سيدي كرير غربا.





وأضاف "رشاد"، خلال تصريح صحفي له اليوم الجمعة، أن مع المتابعة المستمرة للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع قوات الأمن والتزام المواطنين، بدت شواطئ الإسكندرية خالية تماما، بينما انتشرت فرق المتابعة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارات شواطئ الأحياء بطول الشواطئ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك.