في العيد.. العثور على جثة رجل ملقاة بالطريق في العجوزة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة بمنطقة العجوزة، وسط محافظة الجيزة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بالطريق الأبيض، بنطاق القسم.





انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط، والرائد عمرو ممتاز رئيس نقطة أرض اللواء، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة رجل أربعيني يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.





تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأقوال شهود عيان توصلت إلى أن المتوفى يعمل في جمع القمامة وفارق الحياة إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر الموت "البودر".







