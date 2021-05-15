غلق 58 منشأة مخالفة خلال حملة مكبرة في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء، بتنفيذ حملات متتالية ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق قرار غلق المحال والمنشآت التجارية في التاسعة مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين وذلك للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وقاد الدكتور أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر نائبي المحافظ واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، عدد من الحملات الموسعة على مستوى الأحياء.

حيث شن حي وسط حملة موسعة إستهدفت شوارع محرم بك، الرصافة، المحكمه، الحديني، التل الكبير، جرين، بوالينو، منشا، والرازي، طريق الكورنيش، ش سعد زغلول، السلطان حسين، لاجتيه،ميدان الشهداء، الغرفة التجارية، ش الجواهر،جلال الدسوقي،السلطان عبد العزيز، شامبليون،عبد الحميد بدوي،وسوتر، ش عمر لطفي، منطقة الشاطبي، كامب شيزار، منطقة الإبراهيمية، ش النبي دانيال، وأسفرت الحملة عن إغلاق ١٠ منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق، وتحصيل غرامات فورية تقدر ب ٥٠ ألف جنيها وتحرير ١٢ محضرا لعدم إرتداء الكمامه وضبط ٢٢ شيشة و٥٩ حالة إشغال طريق.



ونفذ حي شرق حملة موسعة استهدفت شوارع سموحة، ومنطقة عزبة سعد، وطريق الحرية، وش شعراوي، ومنطقة لوران وسابا باشا، ومحطة الوزارة، ومنطقة بولكلي، وش سوق رشدي، ومنطقة القصعي وأسفرت الحملة عن غلق فوري ل ١١ منشآت لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية وموعد الغلق المحدد، فضلًا عن فرض غرامات فورية تقدر ب ٦٦ ألف جنيه. وضبط ٣٠ حالة أشغال طريق.



وواصل حي العجمي حملاته الموسعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحي وأسفرت حملات الحي عن إغلاق ١٣ منشأة لمخالفة مواعيد الإغلاق المقررة وفرض غرامات فورية تقدر ب ٧ آلاف جنيه كما تم تحرير عدد ١١ مخالفة لعدم إرتداء الكمامه.



وشن حي العامرية أول حملة موسعة إستهدفت شوارع العامرية البلد شارع المستشفي - شارع سيدى مسعود - شارع الجمهورية وأسفل كوبري العامرية - شارع عمر خلف قسم العامرية - شارع مخزن الزيت وأسفرت الحملة عن غلق ٣ منشآت وفرض غرامات فورية تقدر ب ٣٩ ألف جنيها كما تم التحفظ على ١٠ حالات إشغال متنوع.



وعلى الصعيد ذاته شن حي العامرية ثان حملة موسعة بطريق الكافورى، والكينج الجديد، ومنطقة السفن والكابلات، وأسفل الكوبرى وأسفرت الحملة عن إغلاق ٤ منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية وضبط ٤٦ حالة إشغال متنوع.



ونفذ حي غرب حملة موسعة استهدفت منطقة بشاير الخير ٣ بطريق القباري السريع، شارع الامير لؤلؤ ومتفرعاته، شارع البيهقي، شارع أم السلطان، شارع مسجد القباري، شارع القفال ومتفرعاته، شارع إبن عدي، ش الأمان وأسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضر صحه وأمن صناعي وغلق وتشميع عدد ٢ منشأة لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق وضبط ١٢٢ حالة إشغال طريق.



وشن حي المنتزة أول حملة موسعة في ش ١٥ سيدي بشر قلبي، ش مصطفى كامل، السيوف شماعة، ش ١٦ الملك الفلكى، عزبه الشامى، ش ٤٥ قبلى، ش العاشر، مدينه فيصل، وش الملك حفنى قبلى وأسفرت الحمله عن إغلاق ٨ منشآت تجارية وفرض غرامات فورية بقيمة ٨ آلاف جنيها وضبط ٤٧ حالة إشغال متنوعة وضبط ٢٤ شيشة.



ونفذ حي الجمرك حملة موسعة توجهت إلى شارع السيد محمد كريم، قصر رأس التين، ميدان التحرير وعرابي، فرنسا وأسفرت عن غلق وتشميع ٣ محال لعدم الالتزام بقرار الغلق، والإجراءات الإحترازية وضبط عدد كبير من الإشغالات المتنوعة.



كما قام حي المنتزة ثان حملة موسعة بشارع 45 قبلى وبحري، ملك حفنى بحري، جمال عبدالناصر وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية، ورفع الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام لفتح الطريق أمام المارة، فضلا عن تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة ١٦ ألف جنيها.