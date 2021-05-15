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وكيل قوى النواب يستنكر اعتداءات الكيان الصهيوني.. ويؤكد: تدخل مصر مهم للغاية الآن

السبت 15/مايو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره للأحداث التي تجري حاليًا في القدس وقطاع غزة من اعتداءات غاشمة تزهق أرواح بريئة وتلحق الأذى بالنساء والأطفال، دون عائدٍ ٍ سوى القتل والدمار، مؤكدا أن هذا العدوان يعد انتهاكًا فادحا ومرفوضا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وطالب مهني، خلال البيان الصادر له، كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض حقنًا للدماء، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين من قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود السياسية المصرية للتهدئة بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود.

وأشاد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه القوى في دعم الشعب الفلسطيني والتحدث بقوة ضد التصريحات الإسرائيلية والتهديدات باجتياح قطاع غزة بالجيش الإسرائيلي مهددا بموقف مصري رادع وقوى في حال حدوث ذلك.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه بالرغم من أن جهود الوساطة التي تقوم بها القاهرة جهود مهمة جدا لوقف تبادل إطلاق الصواريخ ومعالجة ملفات اخري بالتزامن مع هذا الملف، لكنها تحتاج إلى الكثير من الوقت، كما انه سيتطلب مزيدا من الوقت ودعما عربيا من دول الجوار وجهودا دبلوماسية من الخارجية المصرية.

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