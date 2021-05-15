16790 مواطنا تلقوا لقاح كورونا جرعة أولى و3363 جرعة ثانية بالقليوبية

كشفت محافظة القليوبية أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا وفق بيانات مديرية الصحة بالمحافظة، بلغ منذ انطلاق الحملة حتى الآن 16790 مواطنا جرعة أولى، و3363 جرعة ثانية.





وحصل على اللقاح 5809 على الجرعة الأولى و1281 على الجرعة الثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و5098 جرعة أولى و865 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و5488 جرعة أولى، و1217 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا.





و58 جرعة أولى بمستشفى الرمد ببنها، و23 جرعة أولى بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و16 جرعة أولى بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و298 جرعة أولى ببنك الدم بأسنيت مركز كفر شكر.



