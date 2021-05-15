باريس تغلق المتاجر في ذكرى النكبة الفلسطينية





قررت الشرطة الفرنسية، إغلاق المتاجر في مدينة باريس، بمناسبة يوم النكبة الفلسطينية، اعتباراً من ظهر اليوم السبت، معللة السبب في ذلك بمخاطر خطيرة للإخلال بالنظام العام، جراء مظاهرة غير مصرح بها.





ويحيي يوم النكبة، المعروف أيضاً باسم النكبة الفلسطينية، ذكرى التهجير الجماعي لمئات الآلاف من الفلسطيين بعد تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.





وحظرت السلطات في العاصمة الفرنسية المظاهرة، غير أن المنظمين لم يتراجعوا عن دعوتهم للاحتجاج وتعتقد الشرطة أنه يمكن أن يكون هناك أعمال شغب، لاسيما وأن التوترات الحالية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ربما تجذب حشودا ضخمة للمشاركة في الاحتجاجات.





يذكر أن آلاف الأشخاص تظاهروا قبل 7 سنوات ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة في ذلك الوقت.



