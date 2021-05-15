Advertisements

البابا تواضروس يرفض اعتداءات القدس الغاشمة

السبت 15/مايو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن رفضها واستنكارها للأحداث التي تجري حاليًا في القدس وقطاع غزة من اعتداءات غاشمة تزهق أرواح بريئة وتلحق الأذى بالنساء والأطفال، دون عائدٍ أو طائلٍ سوى القتل والدمار.

وتدعو كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض حقنًا للدماء.

وتشيد الكنيسة بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين من قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود السياسية المصرية للتهدئة بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ ساعة و 6 دقيقة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ نصف ساعة

كارتيرون يحذر الزمالك من سيناريو مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

01:52 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق