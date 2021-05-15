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طنطا يبحث عن تصحيح المسار أمام القناة بالجولة الـ22

السبت 15/مايو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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يلتقي فريق طنطا بقيادة ياسر الكناني، بفريق القناة، في المباراة التي ستقام في الرابعة من عصر يوم الإثنين المقبل، على استاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ22 بالقسم الثاني .

ولعب فريق طنطا العديد من المباريات الودية وهي الأولي أمام عثماسون وفاز الفريق الطنطاوي بهدف ساهر عبدالمنعم، كما فاز على صيد المحلة بثلاثة أهداف نظيفة، كما تعادل طنطا مؤخرا مع بنها بهدف لكل فريق، ثم التقي مع بلدية المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، واختتم طنطا مبارياته أمام بني عبيد، حيث حقق الفوز عليه بهدف محمود صلاح .

وفاز طنطا في 4 مباريات فقط، بالموسم الحالي كما تعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 20 هدف.
ويتواجد طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، فيما يحتل فريق القناة المركز الخامس برصيد 31 نقطة .

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