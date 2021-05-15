زد يحل ضيفاً على بتروجت في استاد بتروسبورت



وفاز فريق زد في 5 مباريات فقط، بالموسم الحالي كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف.



ويحتل فريق زد المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، فيما يأتي فريق بتروجت في المركز الثامن 27 نقطة .

يخوض فريق زد بقيادة إسماعيل يوسف، مباراته أمام نظيره بتروجت، المقرر لها الرابعة من عصر يوم الإثنين المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 للقسم الثاني.وخاض فريق زد العديد من التجارب الودية، خلال فترة التوقف الحالية حيث فاز على القناة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وعلى ميجا سبورت وفريق الأمل بالزمالك بهدف دون مقابل، وتعادل امام الهلال السوداني بهدف لكلا منهما، وخسر من السكة الحديد بثلاث أهداف مقابل هدف .ويتبقى لزد 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من بتروجت والمريخ ومنتخب السويس وطنطا والداخلية وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان والنصر .