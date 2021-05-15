Advertisements

زد يحل ضيفاً على بتروجت في استاد بتروسبورت

السبت 15/مايو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements
يخوض فريق زد بقيادة إسماعيل يوسف، مباراته أمام نظيره بتروجت، المقرر لها الرابعة من عصر يوم الإثنين المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 للقسم الثاني.

وخاض فريق زد العديد من التجارب الودية، خلال فترة التوقف الحالية حيث فاز على القناة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وعلى ميجا سبورت وفريق الأمل بالزمالك بهدف دون مقابل، وتعادل امام الهلال السوداني بهدف لكلا منهما، وخسر من السكة الحديد بثلاث أهداف مقابل هدف .
ويتبقى لزد 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من بتروجت والمريخ ومنتخب السويس وطنطا والداخلية وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان والنصر .

وفاز فريق زد في 5 مباريات فقط، بالموسم الحالي كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف.

ويحتل فريق زد المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، فيما يأتي فريق بتروجت في المركز الثامن 27 نقطة .

أخبار تهمك

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

بوفون يقترب من برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 12 ساعة

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

منذ 33 دقيقة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن مستقبل كومان مع برشلونة

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

12:59 م

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل.. الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة للعدوان على فلسطين

01:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق