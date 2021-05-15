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كوكاكولا يخشي مفاجأت الزرقا بالجولة الـ22 للقسم الثاني
السبت 15/مايو/2021 - 01:34 م
نورهان فضل
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يحل فريق كوكاكولا ضيفاً على نظيره فريق الزرقا، المقرر لها في الرابعة عصر يوم الإثنين، وتقام المباراة على ملعب أهلي فارسكور، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 بالقسم الثاني .
ويحتل فريق كوكاكولا المركز الرابع برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، فيما يحتل فريق الزرقا المركز الـ14 برصيد 22 نقطة .
وحقق كوكاكولا 9 إنتصارات فقط، كما تعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وله 22 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف، من إجمالي 21 مباراة .
ويحتل فريق كوكاكولا المركز الرابع برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، فيما يحتل فريق الزرقا المركز الـ14 برصيد 22 نقطة .
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