كوكاكولا يخشي مفاجأت الزرقا بالجولة الـ22 للقسم الثاني

وحقق كوكاكولا 9 إنتصارات فقط، كما تعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وله 22 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف، من إجمالي 21 مباراة .



ويحتل فريق كوكاكولا المركز الرابع برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، فيما يحتل فريق الزرقا المركز الـ14 برصيد 22 نقطة .

يحل فريق كوكاكولا ضيفاً على نظيره فريق الزرقا، المقرر لها في الرابعة عصر يوم الإثنين، وتقام المباراة على ملعب أهلي فارسكور، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 بالقسم الثاني .