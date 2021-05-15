ميناء دمياط يتداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة









ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال` 24 ساعة الماضية.





وأوضح المركز- في بيان اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 4800 طن مولاس، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 108 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 189 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 183450 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80732 طنا.



